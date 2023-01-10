繼丁海寅之後，出演《與神同行》、《屍戰朝鮮》的韓國男星朱智勳，以及《黑幫少爺愛上我》泰國新生代演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）將本週五（13日）抵台出席Dior台北101旗艦店開幕活動，這將會是前者繼2019年粉絲見面會後，首度登台，而後者則是繼去年十月巡演後再度來台，其台灣粉絲們也已於社群發文，「陳立波！我們週五見」，可預想屆時雙方粉絲也將會擠爆101四樓。

朱智勳與DIOR向來關係密切。（摘自朱智勳IG）

以模特兒出道的朱智勳，於2006年以《宮野蠻王妃》紅遍亞洲躍升一線，後沈寂段時間並在退伍後復出，於2017年出演《與神同行》再度躍升事業巔峰，後續又主演《屍戰朝鮮》、《智異山》等人氣影視作品，演技與人氣穩定攀升中。此次為DIOR活動抵台，已是朱智勳第五度登台，他過去曾於2013年為個人粉絲見面會首度來台，後為拍攝電影《北風》在台灣停留兩個月的時間，2018、2019也曾為電影宣傳、個人粉絲見面會造訪台灣。據消息指出，雖說DIOR活動將於週五舉辦，不過根據消息指出，朱智勛此次規劃了私人行程，將於1月11日先行抵達桃園國際機場，並於13日傍晚六點左右現身台北101。

↑陳立波（Apo）9日出席泰國DIOR活動。

泰星Apo憑藉BL劇《黑幫少爺愛上我》紅遍亞洲。（摘自Apo IG）

2022年BL劇《黑幫少爺愛上我》在亞洲積累大量人氣，捧紅多位如陳立波（Apo）的新生代泰星，台灣粉絲人數與熱情，也讓主演們的世界巡迴首站便選擇於台灣，台北站門票迅速秒殺，也成為該趟巡演唯一加場的城市。而身高181公分陳立波也憑藉此劇打進「2022最具影響力亞洲名人榜」第三名。

此次除兩位海外男神外將出席本週五Dior為101旗艦店開幕舉辦的開幕酒會外，徐若瑄、柯佳嬿、王淨、林柏宏、林哲熹、曾敬驊等台灣明星與時尚名人們也將在同場活動共襄盛舉。