為提升基隆市重大採購以及重大公共工程評選案的透明度，基隆市長謝國樑10日上午在市政會議後，宣布將引進廉政平台，在重大的採購及公共工程評選時啟動機制，在市政府、政風處及檢廉調等機構參與下，讓評選過程更公開透明。

謝國樑表示，這項監督機制在台北市、新北市都已運作很久且順利，未來基隆市將強化市府採購案件監督機制，協助公務員勇於任事，營造優質公共環境，達到清廉執政目標。

這項監督機制將由市府判定一定金額、一定標準以上的重要公共工程採購案，啟動廉政平臺，由市府政風處擔任秘書單位，將邀請地檢署、廉政署、調查站視情況派員參加，以強化市府採購案件監督機制。為推動這項平臺監督機制。

謝國樑強調，市府將授權政風處訂定標準，透過這項機制運作，杜絕不當干擾，讓公務員能認真好好做事，遴選出最好的廠商業者，來為市民與政府提供優質公共服務，其次，優化監督機制，比照雙北的透明化，達到清廉執政的目標。

為何在上任未久就推動這項政策？謝國樑強調，從他去年競選期間，就一直有這樣的想法，他認為，基隆在還沒有升格直轄市前，可以吸取直轄市在行政體系上的相關優點。比如他9日提到的公文全面電子化、以及10日談到的廉政平台。

謝國樑說，他在競選期間曾帶著市議員赴新北市的聯開十四張站，他眼見新北市廉政平台的運作發揮很大的助益，他認為，有這套機制對基隆、對基隆的公務員都很重要，透過這項機制，可以杜絕各種外部及內部的不當干擾，為民眾評選出最有利的結果。