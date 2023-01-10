內政部營建署110年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」近日頒獎，新竹市榮獲道路養護與人行道考評甲等及政策作為非六都甲組第1名，市長高虹安表示，感謝內政部及評審對竹市道路養護及人行環境的肯定，市府將持續推動友善行人的交通政策，為新竹市民打造宜居城市。

高虹安指出，為延續推動竹市以友善行人的人本交通環境政策，將以世代共融，落實身心障礙平權的理念，推動新竹生活無障礙城市，並配合促進經濟繁榮，整合既有舊城復興、商圈重整等重點，優先改善人行步道設施，為新竹打造宜居城市。

工務處表示，竹市市區道路長約490.3公里、人行道約301.4公里，110年度人行道普及率61.48％，獲得道路養護與人行道考評甲等（縣市型）績優，實際作為有道路養護、人行環境、交通工程等列為考評項目。

竹市對於道路平坦、整潔維護、排水設施、通行暢通性、安全性等最為重視並加強改善，如經國路、東大路為安全改善的轉角庇護島、行穿線退縮、整潔的設施減量及共桿整併等，提供市民安全、舒適、優質的通行空間。

工務處表示，竹市政策規畫作為獲得非六都甲組第1名，評審委員對於落實管線單位「聯合施工、責任加重」、道路養護巡查與修繕制度進而提升路平品質、推動通學步道改造、公共自行車租賃系統建置及營運管理加以肯定，另外在整合現有法規、路平提升道路品質、加強市政宣導提升市民觀念等管理上具創新作為。

市府將會持續改善及維護道路環境，為民眾提供安全、舒適的道路環境，讓市民享有安全平順的道路品質，未來更會將市民的使用體驗做為推動政策的重要考量，以祈全面提升施工品質，落實友善行人政策。