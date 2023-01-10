立法院院會三讀通過「平均地權條例部分條文修正案」，重點包括限制預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立吹哨者檢舉制度、預售屋解約申報及重罰房市炒作行為等。（報系資料照）

平均地權條例今天完成三讀！消費者文教基金會董事張欣民認為，平均地權條例三讀施行後會讓投資客無所遁形，炒作的投資客沒有投資的空間，讓市場回歸自住需求，預期買氣會受影響，房價可望達成軟著陸，也期待政府施行更多友善「自住」的政策，讓年輕人買的起房、住的起房。

立法院院會三讀通過「平均地權條例部分條文修正案」，重點包括限制預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立吹哨者檢舉制度、預售屋解約申報及重罰房市炒作行為等。

張欣民表示，雖然平均地權條例上路後讓投資客無所遁形，但仍難讓房價下跌，但會讓買房回歸自住需求，預估過一段時間後房價可能會軟著陸，但隨著投資客減少後，他認為，政府可以比照如澳洲提供自住需求者自備款等方式，讓年輕人買的起房、住的起房。

消基會董事長吳榮達則說，平均地權條例三讀後可打擊炒房，政府仍應考慮如首購族或青年貸款等補貼或降低利率，但也要一併檢討薪資過低問題才能讓年輕人可能買的起房。

吳榮達也說，雖然今天完成三讀，但施行日期仍由行政院訂定，呼籲應盡早平均地權條例上路。