美系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，看好其全新全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite的實力，將從單純VR(虛擬實境)跨入XR(延展時境)，對其元宇宙技術持樂觀態度，也看好宏達電今年在新產品推出帶動下，將帶動營收成長，保持中立評等、目標價68元。

美系外資表示，宏達電在本屆CES發表一款同時具備VR與MR(混合實境)功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，售價1099美元，配備了多項最新技術，更增加了許多XR內容，這與單純的VR相比，是一種擴展技術。外資強調，在VR/XR需求逐漸增加下，對元宇宙技術持樂觀態度，將持續觀察宏達電在VR/XR成為主流設備的機會，故保持中立評等、目標價68元。

美系外資表示，隨著Vive XR Elite的推出，宏達電的內容平台Viveport也宣布從VR轉變為XR平台，Viveport預計在未來幾個月在VR和XR中添加100多款新遊戲，雖然完整名單尚未確定，宏達電已提供了一些資訊，即將推出的內容涵蓋各種類型，包括動作、冒險、動畫和建模、運動、拼圖和音樂。

宏達電還強調了遊戲領域將利用Vive XR Elite的全新攝影鏡頭和手部追蹤功能，反映了宏達電不僅在引進新技術方面的努力，而且還提供軟體和應用程序以吸引用戶，不僅如此，宏達電還將提供5款免費遊戲予消費者，藉此拓寬了潛在的消費者群，這應該會引起消費者對這些新內容的更多興趣技術，有利整體市場需求。

美系外資表示，宏達電營收自2014年以來一路修正下，預計2023年在新產品推出帶動下，將帶動營收成長，預計宏達電今年VR頭戴裝置出貨上看49萬台，年成長達120%，加上競品取消補貼，更有利於宏達電出貨重回成長軌道。