全台唯一紅白相間的高美燈塔，規畫為全國第一座提供泊宿服務活化的燈塔；登塔可鳥瞰高美溼地的美景。(陳世宗攝)

全台唯一紅白相間的高美燈塔，規畫為全國第一座提供泊宿服務活化的燈塔；登塔可鳥瞰高美溼地的美景。(陳世宗攝)

全國第一座提供泊宿服務活化的高美燈塔，今天上午10時30分舉辦「嬉遊燈塔‧ 旅行高美」燈塔觀光啟動！(陳世宗攝)

全國第一座提供泊宿服務活化的高美燈塔，今天上午10時30分舉辦「嬉遊燈塔‧ 旅行高美」燈塔觀光啟動！(陳世宗攝)

全國第一座提供泊宿服務活化燈塔啟動 發揮高美燈塔最大觀光綜效

全國第一座提供泊宿服務活化的高美燈塔，今天上午10時30分舉辦「嬉遊燈塔‧ 旅行高美」燈塔觀光啟動！交通部航港局還並安排騎乘自行車方式，認識高美燈塔及高美溼地等周邊景點，發揮燈塔觀光最大綜效。航港局長葉協隆指出，高美燈塔備勤空間將規畫民宿再利用，工程預定今年2月開工，今年12月完工。

全台唯一紅白相間的高美燈塔，規畫為全國第一座提供泊宿服務活化的燈塔，今天上午舉行啟動儀式，交通部航港局長葉協隆、立委楊瓊瓔及參山處長曹忠猷等，還有地方各界一起參與啟動儀式。

葉協隆說，航港局近幾年為提升燈塔觀光價值，從去年高雄燈塔活化成功，將該燈塔打造為全國第一座夜間景觀燈塔後，再次選定高美燈塔規畫為全國第一座提供泊宿服務燈塔，該燈塔預計今年開工，今年完工後；將以委外方式經營，屆時住宿旅客可以親自爬上燈塔頂端俯瞰高美著名夕陽美景及遼闊海岸線，更可至鄰近的高美濕地，體驗多元豐富的旅遊行程。

航港局盤點所轄管21座開放燈塔，從交通改善、服務升級、設施優化及行銷推廣等多元面進行檢討，並以旅遊亮點與創意遊程等角度規劃燈塔新玩法，包括跳島JOMO、健行山海、兩鐵漫遊、低碳輕旅、自行車探索等；期許未來推動燈塔觀光的活化能結合鄰近產業、觀光資源及景點，以發揮群聚效應，成為吸引觀光的重要亮點。

航港局指出，高美燈塔備勤空間將規畫民宿再利用，依據民宿管理辦法規劃客服管理中心、多用途陳展空間、交誼室及茶水間、男女廁所及浴室以及8間客房(由備勤室6間、值班室1間、員工廁所1間構成)；其餘園區提供一般遊客採無收費參觀方式，一般遊客可在綠草如茵的庭院自走式和燈塔拍照，工程預定今年2月開工，今年12月完工。

航港局強調，燈塔隨著時代的進步，智慧化升級舊有助航設備、同時強化燈塔軟硬體設施功能外，積極推動開放觀光，可以呈現燈塔自古到今累積豐富的文化及歷史等面貌，讓國人認識燈塔，瞭解燈塔現代兼具觀光導覽的另一面重要功能。