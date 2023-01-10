在PC及顯卡市場皆進入庫存盤整高峰，及年底提前截單之際，微星（2377）去年12月營收也大幅走滑、降至122.89億元，月減17.2％、年減20.8％，為2020年6月來單月低點。累計去年第四季營收407.9億元，季增5.7％、年減26.2％，2022全年度則以1,804.11億元站歷年次高，年減10.6％。

微星甫於CES 2023端出旗下含括筆電、桌機、螢幕、顯示卡、板卡暨周邊配件，以及車用電子和商業解決方案等新品。其中，在主力產品筆電部分，微星從電競、創作者到商務全系列機款全面升級，一舉發布了超過十多款的強大筆電新品陣容，續以機海策略應戰。其中在電競筆電部分，從旗艦級的Titan GT系列到主流機款的Katana、Sword、Pulse系列，微星同步擴大導入MUX獨顯切換模式設計，並因應新一代的CPU、GPU，配置各別獨立散熱導管。

在板卡產品線方面，除了先前獲CES 2023創新獎項的MSI MEG Z790 GODLIKE電競主機板系列外，MSI全新B760系列主機板陣容從電競MAG系列、以創意工作者需求設計的MSI PRO系列，到為ITX愛好者推出的MPG B760I EDGE WIFI DDR4主機板等新品也正式上市。另針對最新發布的GeForce RTX 4070 Ti系列顯卡，微星則列出了SUPRIM、GAMING TRIO和 VENTUS三大顯卡系列新品。

至於在顯示器產品部分，為沉浸式的電競體驗而設計推出的MEG 342C QD-OLED、MEG 491C QD-OLED兩款曲面電競螢幕，與MAG 275CQRX 電競螢幕、和備置微星獨家的應用軟體MSI Display Kit的Modem MD271UL 4K等螢幕新品，此回亦皆獲得CES創新獎肯定。

微星也同步展現軟實力，旗下可將任何藍牙揚聲器轉換為環繞音效的「Nahimic Easy Surround」7.1虛擬音效解決方案，現亦已應用在微星的筆電和桌機產品上。

而在PC相關產品線業務之外，微星首度亮相的MS-XP01 EV Premium／EV Charger AI，是一款符合 SAE J1772 Type1 和 IEC 62196-2 Type 2規範的智能電動車AC充電樁，其中EV Charger AI並可支援以無線方式進行遠端管理、支付系統和車牌識別功能。微星正式宣告搶進電動車充電樁市場後，今年間也將端出業務成果，預計6月就將在台出貨。

另在工業電腦應用領域，微星也推出搭載第11代 Intel IOTGCore處理器及代號Tiger Lake-UP3系列超低功耗高效能的3.5吋嵌入式單板電腦MS-98M3，此回CES微星也以該款工業電腦應用的智能防疫消毒機器人（AMR-AI-PJ-UVGI Robot）展出，該款智能防疫消毒機器人獲法國研究機構Texcell驗證，能快速有效地抑制新型SARS-COV-2病毒。