新冠疫情延燒，國內物價持續攀升，弱勢家庭經濟雪上加霜，其爭，東部弱勢兒少更因家庭因素，學習資源面臨困境，因此，台灣世界展望會在農曆年前發起「紅包傳愛」活動，募集助學、健康、希望與平安等4大紅包，愛心金額不限，即起至2月18日止，單筆紅包金額達1000元，即贈送獨家限量紅包袋，盼能藉此助弱勢兒少度過新年。

世展會東區辦公室今天說明去年調查全台服務弱勢兒少的生活樣態與成長環境，針對家庭環境與功能、健康營養、社區生活環境資源、教育多元發展、安全需求等5個面向的分析報告，透過3名社工艾慧蓮、簡益德及劉惠美分享服務經驗，向社會勸募「紅包傳愛」。

據世展會兒少5大需求分析報告，從前年至去年，兒少生活改善最多項目為「安全-就學交通未戴安全帽」、「安全-平均每小時工資低於法定最低工資(國中)」、「健康營養-寒暑假期間未吃3餐的主要原因：家裡沒有準備及為了省錢」、「社區環境資源-無近便的公共交通工具」。兒少或未滿18歲手足成家庭經濟支撐者，從529位降為307位；父母親或家人未供兒少生活費從2989位略降至2813位；無法如期支付房租從2016名改善至1478名；無法如期支付水、電、瓦斯、天然氣費用則由2062名降至1350名。

不過世展會檢視今年兒少需求，發現增加項目有「社區環境資源-住處或鄰近生活區域曾遭受天災」、「社區環境資源-住家附近有隱密角落或治安死角」、「家庭環境與功能-無故未上學原因，想去打工賺錢」，便啟動「紅包傳愛」傳愛活動，募集助學、健康、希望與平安等4大紅包。

世展會東區辦公室主任李玉明表示，每個孩子起跑點不同，東部地區面臨家庭照顧功能不佳、經濟弱勢導致孩子無法繼續升學及資源不足等問題，期望透過紅包傳愛，對應投入國內貧童助學金、學齡前兒童營養扶助金、弱勢家庭暨青少年培力發展、突逢急迫困境的弱勢家庭生活扶助金等，更盼望弱勢家庭及孩子陷入困頓時，還有社會能拉他們一把。

李玉明說，紅包傳愛活動即日起至2月28日止，單筆紅包金額達1000元，即能獲得世展會獨家設計的紅包袋一組，每筆善款以贈送5組為限，數量有限，贈完為止，邀請社會大眾一起支持國內弱勢家庭兒少需求。