美股那斯達克指數連兩天走高，受到激勵的日本科技類股10日表現搶眼，早盤結束時，日經指數收26,199.25點，漲225.4點或0.87%，再度重回兩萬六整數關卡。東證收1,884.8點，漲9.04點或0.48%。

分析師認為，日股10日上漲，主要受到權值股所帶動，尤其是較強的科技族群。除了已經公布的東京消費者物價報告外，也要觀察本周將要發布的美國最新通膨數字。另外，還有大公司的財報。

有日本全國消費者物價風向球之稱的東京通膨率，2022年12月年增4%，除了比市場預期高之外，也是連續7個月都在日本央行目標值2%以上，表示東京民眾日常生活壓力也愈來愈大。

東京威力科創大漲3.38%，愛德萬測試也漲2.82%。其它大型類股方面，迅銷漲0.79%，軟銀漲2.92%，索尼也漲0.47%。日本海運三傑股價走高，川崎汽船漲1.6%，日本郵船漲1.94%，商船三井也漲1.26%。

美國食藥署FDA批准衛采以及Biogen聯合開發的治療阿茲海默藥物。這種叫做Leqembi新藥，適合輕症患者，若病情惡化至中度症狀，療效應該會受到侷限。受到這個大利多影響，衛采10日股價一度飆升至8%，目前也大漲5.47%左右。