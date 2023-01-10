民進黨跨黨派立委今召開記者會（邱新博攝）

政府規劃將4500億超徵稅收中分出1800億，每人普發現金6000元。民進黨跨黨派立委今喊話加碼，除了6000元之外，也應針對看天吃飯的農民，代繳一年份農民保險、職災保險的保費，雖說金額僅1000元，但仍然可減輕農友負擔。

立委鍾佳濱指出，目前農民保險投保人數約 96.6萬人，每人每年繳納936元保費，總計約9億元；農民職災保險投保人數約31.5萬人，每年繳納180元，合計約5680萬元。若比較主計總處公布的家戶所得，農家平均每戶可支配所得，遠較非農家少了 12.5 萬元，面對未來的不景氣，若能從去年的稅餘拿出10億元，即可減輕農民每年 1000 元的保費負擔，相信不無小補，同時也能提升農保與職災保險的涵蓋率。

鍾佳濱表示，幫農民再省保費一千元有「經費不多」、「手續簡便」、「立即享受」三大好處。首先，經費不多，只要10億元就可以幫助100萬名農民省下一年保費；再來手續簡便，農民不用出門排隊，只要農委會修法就可以撥款到農保基金，程序就完成。最後，只要代繳保費一經確定，農民可以立即享受，口袋馬上多出原本用來繳保費的一千元現金，比發六千更迅速。

而一向認為應該「針對性紓困」的立委郭國文指出，農民收入因受天候影響，向來是經濟弱勢族群，應該給予照顧。他主張，日前協商通過的農保條例，若將超徵的稅金部分用來代繳農民的農保及農職保，除農委會不須要另編列公務預算，更能減輕農民負擔，符合蔡英文總統所提出照顧弱勢的用途。

陳亭妃認為，若要推廣農民職災保險，代繳保費不失為誘因之一。此外，相關單位亦應盡速就津貼價額未隨之調整的部分予以檢討修正，例如喪葬津貼配合調整成農保之2倍(61.2萬元)以符合過去之給付額，藉此強化保障農民權益！

陳秀寳表示，支持全民共享稅收紅利，透過代繳農民保險及農民職災保險的方式加碼照顧農民，但希望也能評估納入漁民。彰化濱海地區靠海維生的漁民很多，希望一同爭取照顧農漁民，不僅過好年也能好過年，才能讓稅收的紅利真正照顧到需要的群眾。