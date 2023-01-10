28位學員們學習到食品安全衛生及烹飪技巧，可學以致用順利快速的投入職場。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─食物製備料理訓練班第01期班」近日結業，28位學員們學習到食品安全衛生及烹飪技巧，可學以致用順利快速的投入職場。

新竹市中餐服務人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的28位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為餐飲職業創業者或從事人員。

服務人員職業工會指出，此次學員的學習期間是自去年11月5日至今年1月7日，在54小時的課程中，學員能學習到端正食物製作保存品衛生的正確觀念，讓自己或消費者隨時享有環保、安全、衛生的食品及加工操作生產道德良心、加強廚房的安全知識、食物先後處理的衛生觀念、鍋碗的消毒、刀具種類應用、學員烹飪技巧等。

學員們在結訓時，均可學習到所學的專業知識、技能若能學以致用，可順利快速的投入職場，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，訓練班同時也輔導有創業意願的學員自行創業開店，提供學員餐飲相關行業工作機會與就業管道及訊息。