台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於本周六（14日）在台北小巨蛋盛大登場，廣邀眾星齊聚一堂陪伴觀眾迎新春，「國民姊夫」AKIRA將首度以個人身分擔任《紅白》表演嘉賓，且將攜手一位巨星等級的驚喜彩蛋，跨海合作一場華麗大秀，為觀眾帶來國際規格的視聽饗宴。

AKIRA表示在成為放浪兄弟EXILE之前，自己也是單獨一人的表演者，這次獨自站上舞台算是回到原點的演出，他也以前輩之姿向世界各地懷抱職業舞者願景的年輕人喊話：「希望透過這次的表演，讓大家知道堅持夢想，就有機會能站上大舞台。」

他笑說每次來台都有不同的挑戰，也讓他更加成長，身為「國民姊夫」的他將台灣認為第二故鄉，表示能在這裡過年非常開心，也坦言之前因為疫情無法見到台灣的家人和朋友，能夠再度與全台觀眾朋友一起除舊歲迎新春感到格外興奮。

他不但將在台灣度過農曆新年外，也正參與實境節目的拍攝，而聖誕節才和EXILE THE SECOND浪漫現身五月天演唱會嘉賓嗨翻歌迷，AKIRA再拋出喜訊：「預計二月開始日本巡迴演唱會！希望很快能到台灣更近距離和大家見面！」

此外，今年《紅白》同時也邀請到南韓現象級大勢女團(G)I-DLE、比莉、洪榮宏、張信哲、李翊君、彭佳慧、羅志祥、韋禮安、Bii畢書盡、炎亞綸、曾沛慈、郭書瑤、熊仔、W0LF(S)五堅情、孫盛希Shi Shi、9m88、Ozone、溫妮、高爾宣OSN、TRASH、告五人、U：NUS＆小孩等堅強卡司陣容接力帶來精采演出。

精采絕倫的台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於112年1月14日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（112年1月21日）在臺灣電視台(台視主頻)播出，其他播出平台還包括台灣大哥大MyVideo、MyMusic、中華電信MOD、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道(台灣及海外授權地區除外)；台視綜合台、非凡新聞台、北美Tiger tech（含美、加）等將有精采重播可以收看，全球觀眾只要透過以上各平台皆能一同感受台視《紅白》熱鬧非凡的新年氣氛。