南韓知名女星泫雅，在去年11月底突然宣布斷開與男友DAWN金曉鐘7年感情，令粉絲相當難以接受，網路上開始出現泫雅劈腿的各種謠言，讓DAWN在IG氣炸喊告，直喊：「就算分手，泫雅對我來說同樣珍貴」，後來又刪除貼文。泫雅則是宣告分手後，持續在IG上分享生活及工作照，近日她更在分手後首度現身參加活動，火辣的造型又再度引發熱議。

泫雅近日受邀參加品牌活動時，以一身黑色的黑色禮服搭配一頭亮麗的金髮現身，但仔細看才發現她的禮服雖正面包緊緊，一轉身卻整片全裸，僅用上方及腰部的綁帶固定，大方露出整片雪白美背，側邊更是性感挖空，使她飽滿美胸若隱若現，相當性感。事後，泫雅也特別在個人IG上開心發文，感謝當天幫她拍美美的攝影師們，似乎不想讓感情影響工作。

但部分網友看到她的金髮造型後，似乎不太埋單，紛紛表示「她是不是變了」、「怎麼這麼像Jessi」、「不如以前」、「怎麼感覺長得不一樣了」、「以前多好看！為何要變這樣？」、「變得有點怪」、「哪裡怪怪的」、「怎麼就變成性感小野貓了」；而粉絲則跳出來護航「不管姊姊便怎樣我們都喜歡」、「姐姐今天同樣美哭了」、「姐姐只要開心就好」、「新髮色好美」，再度掀起兩派人馬論戰。