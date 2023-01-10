總統府提供

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台灣颱風、地震等天災頻繁，蔡英文總統今天表示，強化整體防救災體系的運作及效能，一直是執政團隊的重要目標。政府將透過制度上的檢討、修正，並且投入更多資源，充實精進設備，強化保障所有第一線消防同仁的權益。更透過科技的力量，建置更完善的防救災緊急通訊系統及救護平台，讓救援資訊的流通，以及物資的分配運作，能夠更有效率。

蔡英文今天接見消防最高榮譽「鳳凰獎」楷模得獎人表示，每次面臨各種災害及重大事件，因為有大家積極應變，進行搶救，才能守護人民生命及財產的安全。全國義消弟兄、防火宣導夥伴、救護志工朋友以及各個災害防救團體，不分晝夜，積極協助救災，是社會上非常重要的良善力量，也令人感佩。

她代表政府和人民，向大家表達最深的敬意及謝意。並提到，台灣四周環海，颱風、地震頻繁發生，全球極端氣候也帶來複合型天災的挑戰。所以，強化整體防救災體系的運作及效能，一直是執政團隊的重要目標。

她說，我們不斷透過制度上的檢討、修正，並且投入更多資源，充實精進設備，強化保障所有第一線消防同仁的權益。在充實消防人力部分，在2019年提出5年增補3000人的計畫，目前達成率超過8成，「今年不只會如期達標，也預計會比目標多增補97人」。

蔡英文強調，政府研訂相關措施，明定消防機關人員輪班的勤務制度與休息時間，規劃合理的勤休方式，減輕勤務負荷，落實保障消防同仁的健康權。面對災害事故後可能帶來的創傷及壓力，去年5月開始，委託張老師基金會專家團隊，建立心理照護機制，協助第一線參與災害的應變人員，維護心理健康。

在汰換設備方面，她指出，我們投入12億2400萬元，去年底已經全額補助各地，汰換車齡超過20年的消防車，總計110輛；並投入19億餘元，補助168輛各式救災車輛。

此外，政府更透過科技的力量，建置更完善的防救災緊急通訊系統及救護平台，讓救援資訊的流通，以及物資的分配運作，能夠更有效率。她再次感謝大家的貢獻。農曆春節將屆，並預祝大家新年快樂，新的一年「我們一起來努力」。