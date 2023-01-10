副總統賴清德在兩名不老料理人協助下，一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜。（馮惠宜攝）

副總統賴清德在兩名不老料理人協助下，一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜。（馮惠宜攝）

副總統賴清德在台中市王育敏副市長、弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同下參加弘道老人基金會寒冬助老圍爐服務。（馮惠宜攝）

副總統賴清德10日到弘道老人基金會設在台中北區的不老廚房親自下廚，並陪伴體力衰退的92歲劉阿嬤、獨居山區的86歲邱阿公圍爐，他也呼籲民眾行有餘力、多多關心周遭的弱勢的民眾，透過具體作為幫助社會上生活非常辛苦的底層弱勢民眾，讓他們也能過個好年，讓社會更加和諧。

賴清德在台中市王育敏副市長、弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同下參加弘道老人基金會寒冬助老圍爐服務，一到現場他就送上保暖圍巾與營養品，幫邱阿公圍起圍巾還順手拿頂帽子，笑稱阿公好像劉文正，隨後他也捲起袖子、穿上廚師圍裙，在70歲的不老料理人黃阿勉的協助下，一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜。

料理時，賴清德不忘詢問王育敏「有沒有在做菜？」王育敏妙回：「你怎麼問得跟董事長（王乃弘）問得一樣；當完成「金玉良丸慶餘年」這道年菜後，眾人也一起上座圍爐，同是賴神鐵粉的賴阿嬤戲稱自己一輩子都在電視上看到副總統，得知要跟副總統一起圍爐，他開心到一整晚睡不著，而邱阿公則大聲預祝賴副總統明年高票當選。

得知弘道老人基金會今年寒冬助老活動缺口達1200萬元，賴清德也表示，歲末寒冬過年之前會有很多弱勢民眾獨居的老人會特別辛苦，透過這樣的活動來跟阿嬤、阿公祝賀新年快樂，也送給他們過年禮物，也呼籲大家行有餘力多多關心周遭的弱勢的民眾，透過愛心具體作為幫助社會上生活非常辛苦的底層弱勢民眾，讓他們也能過個好年，讓社會更加和諧。