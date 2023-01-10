桃園大溪笠復威斯汀度假酒店2022年在疫情衝擊下逆勢成長，營收一舉突破6億元、創開幕以來新高。為表彰員工優異表現，公司宣布發放2個月年終及1萬元賀歲獎金，結合優渥服務、高於市場行情待遇及絕佳工作環境，展現經營者不吝於投資人才的決心。

2016年5月正式開幕的桃園大溪笠復威斯汀，為2011年笠復集團接手原鴻禧大溪別館後斥資40億元耗時3年改造，委由萬豪國際集團經營管理。酒店設有205間客房、2間餐廳、酒吧、輕食甜點店及7間宴會廳，以及全亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部。

桃園大溪笠復威斯汀續2021年第四季營收創高後，2022年營運持續成長。儘管上半年一度因疫情反撲而受出遊意願下滑影響，但下半年在疫情趨穩及國旅暢旺帶動下強勢反彈，使全年營運倒吃甘蔗，首度突破6億元關卡、以6.2億元創下開幕6年來新高。

桃園大溪笠復威斯汀2022年住房營收約占63％、餐飲營收約占37％。雖然上半年受疫情再度升溫影響，平均住房率低於50％，但下半年復甦後跳增至近80％，創開幕來新高，使全年平均住房率自47％升至60％、平均房價9000元，優於2019年疫情前的54％、6700元。

桃園大溪笠復威斯汀表示，儘管去年一度因疫情反撲導致民眾出遊意願大幅降低，但透過多元化行銷策略與異業結盟、具彈性且有效應用人力，並專注於提升整體服務品質，激發現有設施與服務最大潛力，成功吸引賓客絡繹不絕造訪，以「小而美」規模締造營運高峰。

桃園大溪笠復威斯汀從不吝於投資員工，2021年全國三級警戒時雖因閉館1個半月導致當年營收衰退，但年底仍發放高於市場行情的1.5個月年終並給予加薪。2022年飯店整體營運表現突出，更加碼發出2個月年終獎金、全體員工不分層級每人1萬元賀歲獎金。

在近期各大飯店集團接二連三傳出人力缺乏、總經理等主管協助第一線鋪床整備新聞層出不窮之時，桃園大溪笠復威斯汀以實際行動展現「取之於員工，回饋於員工」的基本原則，盼能鼓勵、培養與吸引優秀人才加入行列。

桃園大溪笠復威斯汀相信「人才是公司最大資產」，員工享多項優渥福利，包括優於勞基法的彈性休假制度、免費員工餐廳、完整在職訓練及職涯規畫、年度健康檢查、萬豪集團全台20家及全球逾7000家飯店住宿及餐飲優惠，在大溪市中心設有員工宿舍、提供交通接駁。