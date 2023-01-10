【旅遊經 編輯部報導】

國境開放後，日本儼然成為國人最受出遊的國度，不少台灣旅客規劃前往日本旅遊，除了東京外，日本關西地區的京都、大阪也是國人主要選擇的旅遊目的地，古都風情濃厚的京都、熱情好客的大阪，地理位置相鄰，卻有截然不同的玩樂體驗。當然到了京阪，免不了要遊玩「鞍馬寺」、「貴船神社」來個水占卜、吃拉麵、大阪最新必遊景點「大阪中之島美術館」等！

飛抵日本京阪後，交通票券是相當受到旅客喜歡──《京都、大阪觀光一日券、二日券》是訪日旅客必備的交通票券，不僅可在一天或兩天內不限次數乘坐京阪電車的列車，二日券更沒有連續兩天使用的限制，讓行程安排更彈性自在。在眾多指定的觀光設施出示票券，還能享有特別優惠，暢遊關西的同時還能省荷包！而擁有較多行李的旅客或想舒適移動的旅客，只需額外購買500日圓的「Premium Car券」，便能乘坐特急電車Premium Car的指定座席車廂，全車廂均為劃位，座位寬敞又舒適，不僅提供免費Wi-Fi、插座，更設有大型行李箱的空間，讓旅程更輕鬆自在。

提及「京都伏見」，許多人都會立刻連想起「伏見稻荷大社」的「千鳥居」，其實京都伏見地區是以生產日本酒而聞名，釀酒的用水是決定日本酒風味的重要元素，而伏見的水為名「伏水」的名水，製作出來的酒易入喉且滑順，深受許多人喜愛。「伏水酒藏小路」是融合傳統日式居酒屋及酒吧的複合店，提供由伏見生產的超過120多種品牌日本酒，提供旅客多種不同美酒選擇。此外，伏見是日本代表性的酒藏街道，春天期間更是賞櫻名勝，名為「十石船」的河川乘船體驗也相當熱門。「伏見夢百眾」也包括咖啡廳跟伴手禮商店，在充滿復古味道的空間是由酒藏月桂冠的舊本社所改裝而成，品嘗日本酒甜點，一解旅途上的疲累外，也可選購各種日本酒及伴手禮。

推薦必點「伏見十七藏唎酒套餐」，精選來自伏見17家酒藏的日本酒與伏水酒藏小路的1款限定酒，慢慢細味不同品牌酒帶來的味覺享受。「京阪控股株式會社」提供

「伏水酒藏小路」是融合傳統日式居酒屋及酒吧的複合店，提供由伏見生產的超過120多種品牌日本酒，擁有多種不同美酒選擇。「京阪控股株式會社」提供

宇治位於京都、奈良、大阪中間，宇治市擁有世界遺產「平等院」等眾多歷史悠久的寺院及神社的地區，同時也作為日本茶產地為人熟知，在2021年10月新開幕的「茶與宇治的城市歷史公園 茶zuna」除了有公園外，更設有博物館，可學習宇治茶及宇治的歷史。對日本茶有興趣的朋友，可以參與體驗活動，親身沖泡宇治茶並試喝等各種與茶藝相關的活動。

在充滿復古味道的空間內品嘗日本酒甜點，爽快地把清酒倒在香草冰淇淋上享用，濃醇口感讓人一吃難忘。「京阪控股株式會社」提供

使用叡山電車的「京都一乘寺拉麵套票」出發玩鞍馬、貴船地區，不但1天內不限次數乘坐叡山電車全線列車，更可以從一乘寺的多家合作拉麵店中，挑選1家享用拉麵，美食玩樂兼具！

首先可前往坐落於鞍馬山中的「鞍馬寺」，於770年建造、歷史十分悠久的寺院，傳說鞍馬山是天狗的聚居地，平安時代是武將源義經曾經修行的地方，現在鞍馬也能看到各種天狗的裝飾，從山腳仁王門可以步行或乘坐登山纜車至山頂，感受山中天然能量。

「貴船神社」是京都北部最著名的景點之一，參道旁邊兩排朱紅色的燈籠散發著日本傳統美，白天與晚上亮燈後流露的兩種不同的夢幻感，一直以來是日本國內外人氣的神社。貴船神社的神籤別具特色，其中水占卜測試運勢相當熱門，把籤文放進水中，你的運勢解說文字便會顯現出來，更可以掃瞄QR碼查看中文翻譯，對外國旅客十分便利。

使用「京都一乘寺拉麵套票」便可以從指定合作拉麵店中，挑選一家享用拉麵。一乘寺屬於京都的拉麵一級戰區，坐擁多家拉麵名店，當中「珍遊」創立超過70年，濃厚鮮美的雞白湯湯頭用上雞骨等熬製，配以具彈性的麵條，一直以來備受當地人愛戴，非常適合台灣人的口味。

每年冬季的大阪讓人最期待的活動，必定要提到「大阪光之饗宴」，除了代表性街道御堂筋的「御堂筋彩燈展」以及中之島地區的「OSAKA 光之文藝復興」兩大節目外，在大阪府各個地區也舉辦不同的點燈、露天攤販及表演等，節目內容豐富，適合跟家人、戀人一同來拍照留下美好回憶，下次來到大阪時絕對不能錯過。

現在鞍馬能看到各種天狗的裝飾，從山腳仁王門可以步行或乘坐登山纜車至山頂，感受山中天然能量。「京阪控股株式會社」提供

在京阪電車天滿橋車站及中之島車站附近，設有散步道，可沿路欣賞河岸風景，且玫瑰園與眾多擁有大阪文化及藝術施設美術館均集中於此。位於大阪中之島地區的大阪市中央公會堂，建成至今超過百年歷史，擁有紅瓦磚牆的復古建築，充滿大正時代的藝術韻味，2002年被指定為日本國家文化財，是中之島的象徵，現時主要作為會議及音樂會場地使用。

貴船神社是京都北部最著名的景點之一，參道旁邊兩排朱紅色的燈籠散發著日本傳統美，白天與晚上亮燈後流露的兩種不同的夢幻感。「京阪控股株式會社」提供

使用「京都一乘寺拉麵套票」便可以從指定合作拉麵店中，挑選一家享用拉麵。「京阪控股株式會社」提供

大阪最新必遊景點「大阪中之島美術館」歷經約40年籌備，於2022年2月開幕，宛如黑色盒子的外觀特別搶眼醒目。位於草坪廣場入口由當代藝術家矢延憲司創作的的雕塑作品「SHIP'S CAT（Muse）」，靈感來自大航海時代時，貓隨船員一同登船，作為守護地域及招福的象徵。館內搜羅日本國內外19世紀後半至當代美術藏品，定期舉辦各種主題展覽，讓大眾一同參與到藝術之中，是大阪最新的文青據點。

從大阪城港出發，乘坐「大阪水上巴士 AQUALINER」遊覽船全程約40分鐘，周遊大阪中心的河川「大川」，沿途欣賞中央公會堂、大阪城等著名地標，以及天滿橋、天神橋等歷史悠久的大橋，以另一個視角飽覽水都大阪的城市景觀。船身使用開放感強的玻璃窗，春天之時來乘船時，更能欣賞到大川兩岸盛開的櫻花絕景。下船後可在大阪城公園「JO-TERRACE OSAKA」稍作休息，這裡設有多家餐廳及商店，購買伴手禮之餘也能品嘗輕食或咖啡。

每年冬季的大阪讓人最期待的活動，必定要提到「大阪光之饗宴」。「京阪控股株式會社」提供

位於大阪中之島地區的中央公會堂，建成至今超過百年歷史，擁有紅瓦磚牆的復古建築，充滿大正時代的藝術韻味。「京阪控股株式會社」提供

位於中之島美術館入口由當代藝術家矢延憲司創作的的雕塑作品「SHIP'S CAT（Muse）」，靈感來自大航海時代時，貓隨船員一同登船。「京阪控股株式會社」提供