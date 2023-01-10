一名準新娘發文抱怨婆家辦婚宴用流水席的方式很low，引來小姑上網回嗆，掀起流水席大戰，臉書粉專《甘苦人食堂》表示，辦桌和流水席不同，流水席沒固定位置，也不會限制賓客人數，菜色較簡單，賓客吃飽就走；但辦桌則是會有固定的時間，也會替賓客安排座位，而且菜品會比流水席精緻許多。此外，被新娘罵到很糟糕的打包文化，是來自於惜食和對廚師的體貼，不僅一點都不low，還是一種美德。

臉書粉專《甘苦人食堂》昨發文分享，辦桌和流水席其實不太一樣，流水席常見於廟裡，在一些特殊的日子，也許是神明的生日，會有「食福」或「食平安／食保佑」的餐點，提供香客祭拜完後可以吃，看起來跟辦桌很像，都會有大紅圓桌，但最大的不同，在於沒有限定位置或人數，基本上只要過來就可以吃。

粉專表示，流水席提供的餐點多是可以快速出餐，並讓民眾填飽肚子的料理，像是炒麵、炒米粉、丸子湯或各種粥品，賓客來了就吃，吃飽了就離開，用餐時間不會超過半小時，因此賓客來來去去川流不息，所以又被叫做流水席。

粉專指出，辦桌則有可能是婚宴、祝壽、尾牙、滿月酒宴或新居落成，通常是有規定的時間，賓客也會有固定的位置，人到齊以後，主人會宣布開宴，菜色會比流水席精緻很多，吃席的時間至少要3小時起跳，端上桌的菜餚也都不太一樣。

粉專也說，打包的習俗則是來自於「惜食」和「對廚師的體貼」，因為早年台灣物資匱乏，很多人都省吃儉用，只有在辦桌的時候可以吃到比較油的食物，在那樣的時空背景下，惜食是刻在骨子裡的習慣，而現在的時空背景，惜食則轉為環保愛地球的表現。對於廚師來說，去收盤子時完全沒剩菜，也是對廚師很大的鼓勵。

粉專表示，以前的連絡方式和交通都沒有現在便利，賓客來參加婚宴，往返途中可能需要準備水和食物，否則還沒到目的地可能就餓到兩腿發軟，因此廚師才會在宴席的中後段就讓賓客們吃飽飽，結尾時端上的油盤，像是炸雞腿、雞捲或春捲等炸物，就是要讓遠道而來的賓客可以打包。因此打包一點都不low，也算是一種美德。