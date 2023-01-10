國立台灣科學教育館首創「科學藝術-創新科學演示及科學劇實務製作」高中生多元選修學分班，自111學年招生，開放高中生選修，上學期課程共有台北市立陽明高中、明倫高中、百齡高中及復興高中高一及高二共18位同學選修。

修這門課程的學生將於1月12日上午11時至12時在科教館5樓極大極小劇場舉辦學分班的成果發表，由學生們以劇場形式譜寫《科學MAX綠野仙蹤》，從劇本、道具製作到演員，以及劇中的科學原理及實驗都由他們自行創作，充分展現他們一學期的學習成果。

「科學藝術-創新科學演示及科學劇實務製作」學分班課程是由科教館結合台北藝術大學藝教所容淑華所長、東吳大學物理系陳秋民、張有毅教授共同規畫，一學期20周的課程，學生可以學到表演藝術中的劇場藝術及技術、肢體律動開發、編導及文本以即興創作等，也加入科學學習的內容。

科教館館長劉火欽表示，這次學分班特別以科教館目前最夯的科學劇為主題開課，也展現豐碩成果，從開班之初就有許多學校學生申請。

這學期擔任演員的百齡高中學生黃泓智就說：「一開始會想報名就是看到可以到科教館上課，其他選修課程多以線上課程為主，每周四2小時在科教館的課覺得很充實，可以擺脫課業壓力，而且課程很有趣，原先只有喜歡畫畫而已，這次上課看到老師們示範了像龍捲風等的儀器，覺得原來物理也沒有太無聊嘛！」

另科教館自111學年度下學期將開放「弦外之音-物理與音樂的共鳴」課程供高中生選讀，該課程與海洋大學教授吳允中及台師大教授陳育霖共同規畫，將運用科教館內聲學展品設備規劃18周課程，包括看見聲音、懂你想聽的聲音、貝多芬的無聲世界如何創作音樂、阿卡貝拉如何模擬樂器、RAP是甚麼樣的音樂形式、音樂是人類知覺或物理定律等，將開放高中生申請。