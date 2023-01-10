陳女於去年1月騎機車行經楠梓區興楠路，她主張因為前方楊女駕駛的自小客車違規右轉，以及郭姓男子騎乘機車緊急煞車，導致陳女摔車。之後楊女與郭男對此置之不理，陳女告兩人肇逃。橋頭地院審理後因罪證不足，諭知楊女與郭男無罪。

陳女表示，楊女在去年1月6 日上午近9時駕駛汽車行經沿楠梓區興楠路限制直行的外側快車道，楊女行經該路段與興西路、東寧路的交岔路口，欲違規右轉東寧路。郭姓男子騎乘機車行駛在楊女的汽車右側，郭男見狀緊急煞車。此導致後方騎機車的陳女因為緊急煞車而摔倒，導致頭部、身體與手腳多處受傷。

陳女倒地後，但楊女與郭男對他不理不睬，逕自離去。因此告兩人肇事逃逸與過失傷害。楊女與郭男對此都說，沒有肇事逃逸，也不知道後方有機車騎士倒地。

法院審理後認為，楊女駕駛的汽車與郭男騎乘的機車並未與陳女的機車發生碰撞，且陳女提供的證據薄弱，包含行車記錄器的影像與聲音，且她在事發時也沒有大聲呼喊，令楊女與郭男知悉。楊女與郭男並沒有構成肇逃要件。

且楊女已經與陳女達成和解，在言詞辯論終結前，撤回告訴。法官審理後諭知楊女與郭男無罪。對於兩人所涉過失傷害部分，分別為不受理判決與不起訴處分確定。可上訴。