有些女性天生帶有神秘魅力，吸引人想進一步認識，而且經過了解後，還會漸漸被俘虜，被形容是帶有魔性的女人。日本網站「ハウコレ」近日以星座與血型分析，分享3個「魔性」最高的女性組合，第一名撩人技術高超，男人常被牽著鼻子走。

第3名、雙子座 + B型

雙子座B型的女性情緒轉變很快，上一秒可能因失戀而愁眉苦臉，下一秒就忘掉傷心事而開懷大笑，總是讓人摸不著頭緒，反而男性更想了解她們，不僅如此，她們非常有女人味，有時還會展現出撒嬌的一面，讓男性招架不住。

第2名、天秤座 + B型

天秤座B型的女性時尚敏銳度高，外表看起來非常迷人優雅，容易吸引男性目光，進一步接觸後會發現，她們個性比較文靜，不常談論自己，因此給人神秘的感覺，反而更有魅力，反差氣質會勾起男性的好奇心，變得更想深入了解。

第1名、天蠍座 + AB型

天蠍座個性比較被動，搭配具幽默感的AB型，使她們的魔性指數達到巔峰，平時做事善於暗示，當別人在追求她們時，天蠍座AB型通常不會表現出自己的喜歡程度，而是不斷暗示給追求者機會，懂得如何撩人，在時機成熟時，她們很可能直接告白，男人只能被牽著鼻子走。