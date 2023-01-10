台電公司舉辦節電成果發表會暨縣市節電績優頒獎典禮，花蓮市公所由行政室主任顧穎群前往受表揚，並分享花蓮市公所的節電成果。（花蓮市公所提供）

台電每年推廣節電理念，公布去年度全台22縣市節電大數據調查，依據各行政區節電成效占比與節電累計戶次，排名各縣市的節電冠軍行政區，花蓮市去年度節省581萬度，拿下花蓮縣「節電王」。市長魏嘉彥表示，市公所辦理活動時，將邀請台電設攤宣導，讓節電觀念扎根。

台電總經理王耀庭表示，為了達成2050淨零目標，台電以「創能、儲能、節能」三管齊下，節能方面要靠全民共同參與；2022年全台總節電量達18億度，等同於減下90萬公噸的碳排放，也相當於48萬住宅用戶全年用電量，較2021年度節電量成長近2成，創下近5年新高。

魏嘉彥說，市公所自2018年起全面加入節電行列，陸續更換所內328盞LED可調亮度式平板燈具、安裝節電觸控系統及感應式燈，中午部分辦公室也自動熄燈，另外在冷氣及飲水機等也設定時器，公所空調控制於26~28度，落實節能減碳。

此外，花蓮市公所去年3月獲邀參與Earth Hour國際關燈一小時的活動，台灣主場就選在花蓮港天宮舉辦，讓全世界看見在地極具宗教特色的宮廟建築，也讓國際人士看見花蓮推廣環境永續的理念。

魏嘉彥表示，市公所持續宣導節電，在辦理各項活動時，也將邀請台電來設攤宣導，希望用環保永續的觀念，讓子子孫孫都有電，也能擁有一個好的生活環境。

前市長魏嘉賢議員受邀市公所分享，感謝台電長期以來對全台供電穩定的犧牲奉獻，天災意外導致斷電時，都要在第一時間趕往搶修，相當辛苦；在節電宣導上台電也持續透過社區、學校單位，讓節能教育向下紮根，擴大全國節電力度。