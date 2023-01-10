近期寒流侵襲加上H5N1高病原禽流感肆虐、老蛋雞頻繁換羽等，現產蛋率難以滿足供應需要，農委會推估每日用蛋缺口約20萬顆以上。中華民國養雞協會表示，農委會已和行政院爭取40億元的雞舍升級經費，預計明年產蛋率可提高2-3成。

全球高病原禽流感大流行，尤其秋冬更是台灣禽流感的好發季，農委會為了提高雞隻產蛋率，已向政院提報中長期養雞產業升級計畫，該經費近40億。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，這40億還在審查階段，是否會比40億多或少還要看最後的審查結果，但陳吉仲主委日前指出還會加上處理廢棄物的經費，預計會更多，今年就會推動。

邱時恩指出，這40億主要還是針對蛋雞老舊雞舍來補助更新，畢竟有8成蛋雞場還是傳統雞舍，母雞在極端氣候下太熱太冷都不生蛋，而白肉雞9成以上都已經是水濂式雞舍了，但並不是錢投下去了就會很快完成改善，因為畜禽舍改建還涉及地方自治法條、環保議題、居民抗議、鄰避效應等。

此外，進口種雞量在今年雖然有增加，但小雞要飼養半年才會從到蛋中雞，養到75天才會到蛋雞場，預估1年多才能達到擴量，不過禽舍改善加上提高進口種雞量，預計明年的產蛋率會從現在不到7成再增加2-3成，要增加到9成應該也不是問題。

至於今年農曆春節後是否還會缺蛋？邱時恩表示，可預期天氣將由冷轉暖，春節後天氣更穩定，雞隻冷緊迫狀況會逐漸解除，但即使產蛋率上來，也很難預判過年後雞蛋的量會上升到多少。