美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）執行長Albert Bourla周一表示，輝瑞並沒有與北京當局就授權在中國使用新冠口服藥Paxlovid學名藥進行談判，但正在討論該專利藥的價格。

上周末路透社援引消息人士報導，中國政府與輝瑞已經展開協商，尋求由輝瑞授權中國藥廠在中國生產和銷售其新冠抗病毒口服藥物Paxlovid的學名藥。消息來源表示，中國藥監局擬趕在1月22日農曆新年前與輝瑞達成授權協議，並已指示中國藥廠準備向監管部門提出生產申請。另有消息指出，因計畫將Paxlovid納入醫保，北京當局亦尋求輝瑞降低該藥品價格。

輝瑞執行長Bourla在摩根大通舉辦的醫療保健產業會議上對此報導表示，輝瑞沒有與中國政府就授權在中國使用Paxlovid學名藥進行談判，但我們已經就在中國本地生產Paxlovid達成協議，因此我們會有一個當地的合作夥伴為我們生產Paxlovid，然後我們再把該新冠口服藥賣給中國市場。

他並表示，輝瑞在2022年向中國配送數千個療程的Paxlovid，而在過去數周，這個數量已經提高到數百萬個。

中國醫療保障局（NHSA）周日表示，由於輝瑞Paxlovid的報價太高，中國不會將其納入醫保更新後的藥物清單中。根據截至3月底的臨時措施，目前中國的醫保仍有涵蓋Paxlovid。

Bourla對於中方的說法表示，中國要求的價格低於輝瑞對大多數中低收入國家的報價，因此與該國的價格談判已經破局，「他們是全球第二大經濟體，我不認為他們支付的費用應低於薩爾瓦多」。他並表示，被中國醫保的藥物清單剔除，不會對輝瑞4月份的業務造成影響。