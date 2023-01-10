國立成功大學團隊研發的平等拓樸可設計出超越10E等級以上（1E大約1000萬台桌機計算力）的高效率超級電腦，堪稱突破性的關鍵核心技術。（成大提供／洪榮志台南傳真）

國立成功大學工程科學系講座教授黃吉川帶領團隊，歷經10年努力研發出名為「平等拓樸」的高效率網路拓樸架構，不僅取得多國專利，去年12月底還發表在國際期刊《The Journal of Supercomputing》上。此網路拓樸可設計出超越10E等級以上（1E大約1000萬台桌機計算力）的高效率超級電腦，堪稱突破性的關鍵核心技術。鑑於超級電腦是國家科研的戰略產業，黃吉川期盼能將這項技術根留台灣，進而建立一座新的護國神山產業。

黃吉川表示，超級電腦中的伺服器就像是生產商，交換器像是通路商，如果通路商的交通運輸狀況不佳，縱使產品生產再多，也無法順暢銷售賺取利潤，因此交換器的串接效率，將決定整座超級電腦的總計算力是否能順利提升。

「網路拓樸如同整過國家道路系統規畫，我們的網路拓樸就是在交通規則上，比別的拓樸方便且更有流通效率。」黃吉川指出，成大團隊研發的「平等拓樸」概念，就是在1個圓圈中進行布點，每個點就是1台交換器。平等拓樸的特色，是每個節點對外所看到的世界都是一模一樣，大家都是「平等」出發，具有高度的對稱性，方便交通路由表的建置與讀取，也就是在交通規則上，比別的拓樸方便且更有流通效率。

研究團隊認為，對比目前市占率達5成以上的胖樹拓樸，交換器需要上下層層尋找2台伺服器之間的串接線路才能進行溝通，平等拓樸則具有高度擴展性，能夠串接百萬個計算節點以上，此技術可建置出Zetta（1000E）等級的超級電腦，將成為未來全球競爭高科技研發設計產業中最重要的核心利器。

成大強調，超級電腦是國家科研的戰略產業，美國在2016年開始禁止超級電腦的相關產業輸入大陸後，大陸也跟著管制超級電腦核心技術的外流，雙方都把超級電腦視為高科技的競爭事業。

黃吉川指出，目前全世界超級電腦1年市場規模約200億美金，雲端中心則高達2000億美金左右，成大團隊已經和日本富士通公司簽約完成，預計今年3月將進行「氣象局的研究型系統」的實機測試，也陸續和其他公司洽談合作商機，這項世界級的突破，無論是在市場商機，還是國家科技戰略產業都有極大發展機會，他最大希望就是能將這項技術好好地根留台灣，進而建立一座新的護國神山產業。