創設逾150年的台北靈安社，致力於北管技藝傳承，貢獻獲肯定，新增其為台北市傳統表演藝術「北管」保存者，文化局表示，後續將收集史料，舉辦推廣活動，如展覽、講座等，再辦理授證儀式及規畫保存維護計畫，讓更多民眾認識這項技藝。

北管保存者台北靈安社創設自清同治10年(1871年)，為台北大稻埕八大軒社之一，籌組緣起於大稻埕霞海迎城隍祭典，成員以在地民眾為主，期間也曾遭遇傳承中斷，所幸近年積極復興，已恢復遶境踩街、登台表演北管排場，也是少數可不靠外界支援，獨力演出扮仙戲的北管軒社。

除為北管保存者外，「台北靈安社神將陣頭」已於2021年登錄為民俗類無形文化資產，該社保存的謝、范二將軍老祖神將、文、武二判官神將、霞海城隍老祖、西秦王爺大王也在去年被指定為古物。

文化局表示，台北靈安社至今堅守創社初衷，持續擔任「台北霞海城隍廟五月十三迎城隍」的暗訪及遶境的壓軸駕前子弟軒社，在大稻埕宗教盛事中扮演重要角色，同時妥善保存社團歷史文物、曲冊等文物，積極培育北管音樂技藝後進，對保存北管傳統藝術文化貢獻卓越。

文化局指出，靈安社除團練磨練技藝外，也積極推廣北管音樂文化，更招募中小學生加入，讓傳統表演藝術文化向下扎根，後續將收集史料，舉辦推廣活動，如展覽、講座等，再辦理授證儀式及規畫保存維護計畫，讓傳統表演藝術技藝永續流傳。