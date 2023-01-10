台灣將步入超高齡社會，副總統賴清德今天表示，政府積極推動長期照顧十年計畫2.0，今年將投入649億元預算，建構優質、平價與普及的長期照顧體系。去年也核定對策方案，預計未來4年將投入超過1200億元，推動105項具體措施，希望透過公私協力、跨域合作、世代互助，來回應高齡長者的多元需求。

賴清德今天以錄影方式為老人福利推動聯盟「歲末圍爐揪甘心，一期一會共團圓」活動致詞，對於老盟成立後，結合全國老人團體，積極倡議長者福利、維護長者權益，並長期推動高齡者健康自主管理、高齡人才再運用、老人保護及失蹤老人協尋等服務，為長輩打造一個健康、快樂、有尊嚴的老人福利國所做的努力與付出，表達最高的敬意與感謝。

台灣老年人口快速攀升，到去年11月底，老年人口已經超過406萬人，占全國總人口17.5％，預計2026年將成為老年人口比率高達21％的超高齡國家。他說，為讓老人享有更安心、健康且尊嚴的生活，2016年蔡英文總統上任後，政府積極推動從預防保健到長期照顧的各項政策，希望為長者提供全方位的服務。

在社區預防照顧部分，賴清德指出，政府結合民間基層組織，廣布「社區照顧關懷據點」，截至去年11月已達4702處，透過提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等服務，讓長者在自己熟悉的社區環境中安老。

其次，政府也積極推動長期照顧十年計畫2.0，擴大服務對象、擴增服務項目、發展創新服務、提高服務時數，積極回應居家式、社區式及住宿式服務的需求。他強調，政府並將於今年投入649億元的預算，為建構優質、平價與普及的長期照顧體系做更多的努力。

為具體落實「高齡社會白皮書」自主、自立、共融、永續的四大願景，他說，政府在去年11月已經核定「因應超高齡社會對策方案」，預計未來4年將投入超過1200億元預算，推動105項具體措施，包括健保住院整合照護計畫、設立國家級的高齡醫學暨健康福祉研究中心、設置50處銀髮就業服務據點、補助1萬2000名中低收入老人安裝緊急救援裝置等。

賴清德指出，政府希望透過公私協力、跨域合作、世代互助，來回應高齡長者的多元需求。他也期盼在政府和老盟等民間團期盼在政府和老盟等民間團體的攜手努力下，能共同建構對長者更友善、讓長者更安心、更符合長者所需的環境。