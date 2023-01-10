農曆春節將至，澎湖縣政府自10日起將發放春節敬老平安禮金，社會處員工數十人齊聚在禮堂點鈔的畫面相當壯觀，今年符合春節敬老平安禮金資格者共計有1萬8698位長者，每人5000元總計發出新臺幣9349萬元；澎湖縣長陳光復表示，在財政收支平衡且不增加負債的前提下，從112年起將加發端午敬老禮金，造福澎湖長者前輩。

澎湖縣政府自10日起將發放春節敬老平安禮金，今年符合春節敬老平安禮金資格者共計有1萬8698位長者，每人5000元總計發出新臺幣9349萬元。（張茂雄攝）

陳光復表示，縣府節省不必要的公帑開銷，積極推展各項社會福利，今年起65歲以上的長者每年可領3次共15000元的禮金，敬老平安禮金是縣府對長者的尊敬與關懷，讓長者能買些零嘴與孫子分享，祝福長者新春快樂、家庭美滿。

社會處表示，凡於108年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者（民國46年12月31日前出生者），每人致贈敬老平安禮金新臺幣5000元整，此次符合資格者共計18698人。即日起至3月8日止，委託各村（里）長及村（里）幹事發放，期間長者若不在澎湖可委由直系親屬代領。

111年12月31日以後縣內戶籍異動者，請向原戶籍地村、里長領取。未及時在發放期間領取者，補發日期從3月9日起至4月10日止，逾期不再補發。