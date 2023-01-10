即將進入農曆新年倒數，各家企業年終獎金也已陸續開獎。據調查，上班族若拿到年終獎金後，前五大用途分別為「過半數存起來、孝敬父母長輩、發紅包、還貸款、投資理財」等。全球人壽10日建議上班族，領到年終獎金後，可先檢視自己的保障是否足夠，並優先規劃4大醫療保障，有餘裕再為自己做好退休資產累積以及預留給家人的愛。

根據求職網調查顯示，有79.8％的企業預估在兔年農曆年前發放年終獎金，比例略高於2021年，且2022年年終獎金的基數平均值，落在1.23個月。但根據行政院主計總處統計，在考量消費者物價指數（CPI）後，2022年1月至10月實質經常性薪資41,346元，年減0.13％，因此，如何善用年終獎金為自己的醫療保障跟退休規劃做好準備相當重要。

全球人壽表示，這幾年經過疫情的洗禮，大部分民眾對於醫療保障的意識提升許多，如果領到年終獎金，建議先規劃4大醫療保障，包括「實支實付型醫療險、癌症險、長照險及重大傷病險」，都是可填補一旦發生就會衍生相當高醫療費用或是長期照護費用的保障等。

如有餘裕，則可著手規劃退休準備，以依照自身風險屬性，選擇穩健累積資產的利率變動型壽險或是風險承受度較高的投資型商品，比如變額萬能壽險與變額年金保險。

若選擇利率變動型壽險，除了擁有預定利率來保障最低的保障額度外，還有宣告利率機制，可隨著市場環境，有機會利用宣告利率來獲得增值回饋分享金，並且把增值回饋分享金透過購買增額保險的方式，來增加自己的保障額度，藉此加快保單價值準備金的累積速度。

部分利率變動型壽險商品在繳費期間，更提供高壽險保障倍數且繳費期滿後可轉入年金險規劃，商品年期設計多元，能滿足短、中及長期的規劃需求，無論是退休規劃還是資產傳承，都是不錯的好選擇。若身故，也能留給家人高額壽險理賠金，以支撐短期家庭經濟。

至於投資型商品常見為變額萬能壽險，是兼具壽險保障及投資雙功能的保單。一般來說，保戶繳交的保費在扣除相關費用後，剩餘金額會投入分離帳戶並依保戶選擇的投資標的進行投資，而這類商品在費用收取的部分，包含保費費用與每個月都會從保單帳戶價值中扣除的保單管理費，以及投資相關費用外，變額萬能壽險因為還有提供壽險保障，每個月也會從帳戶中另外扣除提供壽險保障的保險成本。

因此，保戶若有投保投資型商品之需求，全球人壽建議可先尋求專業壽險顧問的協助，預先做好風險管理評估，並依照自身保障需求與經濟能力，挑選適合的險種，以滿足家庭保障或是退休規劃的需求。

最後，在規劃壽險額度時該如何評估自身需求，全球人壽建議，可以從資產、負債的平衡面去看，比如有家庭者可能會有房貸、車貸、小孩的養育費及教育費用等基本支出的考量，而單身者可能就必須考量父母養老生活、有沒有房貸、車貸來評估壽險額度，以確保身後留愛給家人。