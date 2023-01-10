全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業憑藉計入投資入股的宇隆科技營收，減緩宅經濟退燒，歐美家用縫紉機客戶、自行車廠都調節庫存的影響，2022年合併營收近72億元，創歷史次高。第一季適逢農曆年，工作天數減少，伸興對第一季營運保守看待。

伸興自結2022年12月合併營收5.54億元，年增2.67％；伸興公開收購宇隆，8月取得經營主導權後，9月起開始計入合併營收，促使2022年第四季合併營收18.88億元，年成長41.59％；2022年合併營收71.95億元，年減6.89％，改寫歷年次高。

伸興表示，2022年12月營收因主要家用縫紉機產業、自行車產業客戶庫存調整、以及新舊產品交替期，加上宇隆大陸市場解封初期疫情蔓延，影響宇隆大陸主要客戶拉貨力道及各生產基地的生產排程，是去年12月營收月減、年增的主因。

伸興表示，展望2023年第一季，伸興持保守看法。第一季向來為農曆新年長假，在工作天數較少，可能影響整體單季營收成長的動能，加上全球通膨、國際地緣政治局勢等環境變化的系統性風險仍在，伸興除高度謹慎面對外，也掌握客戶訂單出貨排程，不斷精進新產品及新技術、專業人才，更透過零售通路事業「喜佳」的布局，提升伸興掌握市場需求變化的精確度，拉高客製化設計開發的競爭力。

伸興指出，伸興會從優化生產效率、調整產品結構、嚴控各項成本費用等方面著手，在家用縫紉機本業為做為基礎，多角化耕耘新事業、產業領域多元布局，以期創造伸興中長期營運穩健成長。