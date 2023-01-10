台中禾馨宜蘊生殖中心院長王懷麟醫師分享如何戰勝免疫，擁有好孕。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

慧智基因產品經裡王郁筑，分享PGT-A如何打造高懷孕率。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台中禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄醫師分享如何精準用藥！卵巢早衰好孕助攻。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台中宜蘊中醫診所院長李湘萍醫師分享療程前後的中醫調理。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台中宜蘊中醫診所主任曾馨儀醫師分享中醫教你紓壓抗鬱。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台中禾馨宜蘊生殖中心及台中宜蘊中醫診所，齊心協助中部地區的備孕夫妻。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台中禾馨宜蘊生殖中心與台中宜蘊中醫診所於8日盛大舉辦「中西合療備孕說明會」，與會醫師陣容龐大，包含禾馨醫療執行長蘇怡寧也親自到場支持，不少備孕夫妻更是熱情前往，尋求好孕捷徑，希望能成功抱得兔寶寶。

禾馨醫療執行長蘇怡寧表示，禾馨宜蘊生殖中心與宜蘊中醫診所的醫師具有一致的目標與理念，認為透過細節的力量，將專業提供給備孕的夫妻他們真正需要的專業照護，更表示醫療應該追求的是CV值（Cost／Value），而非CP值（Cost／Performance），可以花合理的費用，得到最高的價值，這也是禾馨宜蘊生殖中心與宜蘊中醫診所一直努力在做的事情。未來禾馨醫療也進軍台中的規劃指日可待，可以為更多想孕、懷孕、生產夫妻，提供一條龍的專業照護。

禾馨宜蘊生殖中心院長王懷麟醫師分享，近年免疫媽媽的議題正夯，許多女性在懷孕的過程中，會遇到反覆流產的狀況。因此提醒並非每次流產都是機率問題，但也非每次流產都是免疫的原因，流產原因很多，需透過醫師評估，才能給予最完善的治療，也呼籲免疫在懷孕的過程中，是可以被控制而非將其清零，更不是每一個免疫問題的女性，都需要做複雜且昂貴的治療，有免疫備孕問題的女性都可以到門診詳聊治療方針。

慧智基因產品經理王郁筑提到，胚胎染色體異常是造成胚胎不易著床的主要原因之一，女性隨這年齡上升，卵子品質會隨之下降，其中染色體異常發生率會明顯增加，有經過胚胎篩檢的懷孕成功率，可以接近7成。建議高齡、反覆流產、反覆植入落榜、自己或家族有染色體異常病史或是想要提高一次植入成功機率的備孕夫妻，可以搭配PGT-A（PGS）檢查，提高懷孕成功率。

禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄醫師指出，因為生活型態的改變及環境賀爾蒙等影響，臨床端有許多女性被評估為卵巢早衰，當遇到卵巢早衰診斷時，多數女性都無法接受，會陷入長時間的低潮使其錯過治療黃金時間。建議如果有生育的規劃，應該把握時間立即規劃療程，更提醒女性若被評估患有卵巢巧克力囊腫，無論是否有進行婦科手術，其都會破壞卵巢，應該立即將卵子冷凍保存起來。

台中宜蘊中醫診所院長李湘萍說，中醫在備孕療程中其實是有顯著的幫助，無論療程前的體質調理、療程中的養精養卵、植入前的子宮內膜增厚、植入後提高胚胎著床的成功以及懷孕後的預防流產，中醫都能提供完善的協助。過去臨床有許多備孕夫妻會擔心中醫會影響試管嬰兒療程進行，院長李湘萍表示，過去的誤解來自於醫師對於療程用藥的不了解，禾馨宜蘊生殖中心與宜蘊中醫診所的醫師群在療程上具有良好的溝通，可以在療程過程中，提供中醫專業診斷，幫助來診的備孕夫妻早日圓夢。

台中宜蘊中醫診所主任曾馨儀醫師表示，在備孕過程中，許多人會面臨身旁親友的過度關心，以及療程上的失敗，導致備孕夫妻壓力過大，而這些過度的情緒反應會影響內分泌系統，導致精子生成、活動及排卵功能異常，壓力與不孕則產生惡性循環，並提供相關的助眠飲食建議，認為備孕的女性應該先照顧情緒，並且有良好的睡眠，才能有好的備孕狀態。