財政部前部長蘇建榮昨批評，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字，對此，國民黨立委李德維表示，把民進黨政府編列特別預算加進去，去年收支還是赤字，只能說財政單位的歲入編列，大大的失靈、失準。民進黨立委何志偉則批評蘇建榮，「官員腦袋不清楚，這是不好的。」

李德維說，民進黨又把超徵稅收拿來當成政績宣傳，「還稅於民」理所當然，但不諱言，前部長講的也是事實，還是再次要求執政黨跟相關政府單位詳實編列稅入稅出，不要曇花一現式的放煙火，所有黨政軍權力在民進黨手裡。

民進黨立委何志偉則說，小英總統在元旦的文告裡面講得很清楚，有剩餘的錢，經濟成果全民共享，個別官員想講什麼，他開心就好，但是老實說，你是聽總統的？聽立委的？還是聽自己的？

何志偉批評，「當官員那張嘴真的要謹慎，蘇建榮這張嘴有時候會惹到大家，蘇建榮你是不是要發言人？還是幫你編預算請小編？」這4500億就是台灣整體經濟，交出亮眼成績單，是所有納稅人努力勤奮的成果，這也不是什麼還稅於民，而是經濟成果全民共享，官員腦袋不清楚，這是不好的。