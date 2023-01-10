新北市長侯友宜在元旦致詞時提出「我們絕對不是強國的棋子」，被綠營認為是「疑美論」；副總統賴清德8日也直指，不能讓有心人散播「懷疑美國」言論，外界認為是在針對侯友宜。對此，侯友宜今（10）日重申，國家最需要的是團結，凝聚向心力自立自強，捍衛中華民國。

侯友宜表示，我們國家最需要的是國內的團結，不分你我、不分族群，甚至不分黨派，在面對詭譎的國際情勢，大家要凝聚所有的向心力，我們本身更應該有信心自立自強，捍衛中華民國、捍衛台灣，這是我們的使命和責任。