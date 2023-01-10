台灣瀧澤科技2022年12月合併營收達3.85億元，締造單月新高；2022年合併營收破36億元，飆史上新高。營運報喜，瀧澤科今（10）日股價大漲1.55元而以36.10開出，買盤敲進，1個小時就將股價推升至漲停38.0元。

瀧澤科12月合併營收3.85億元，年成長43.5％，改寫單月營收新高；12月合併營收攀升至36.03億元，年增幅22.41％，一如原先預期，勝過2018年營收，締造史上新高。

瀧澤科2021年第三季接獲大陸三一重工集團採購大型車床訂單，金額2.1億元以上，已於2022年全數交機，瀧澤科雖收到90％貨款，仍必須等客戶驗機才能認列營收。瀧澤科主管表示，瀧澤科去年12月營收締造單月新高，依進度交機外，也認列三一重工集團訂單交機7千多萬元，加上11月來自三一重工集團入帳2千多萬元，剩下部分預計2023年認列營收。

瀧澤科表示，2023年外在變數多，尤其全球通膨推升利率上漲，致使客戶觀望，降低投資及採購設備意願，瀧澤科保守看待2023年營運。