今年春節假期台股及國內期貨休市長達12天，全球海外商品市場及槓桿保證金商品天天仍有行情可交易，市場預期上半年可望看見美國升息終點及中國大陸解封帶來的正面影響，美股雖可能劇烈震盪，但仍是多頭向上的趨勢。

群益期貨指出，該公司新春不打烊，將推出兩檔節目及新春活動，陪投資人一起過新年，掌握2023全球交易趨勢。

群益期貨指出，在春節期間，每天上午10點「群益早安」天天直播不打烊，由專業顧問團隊即時掌握市場動向，重大行情不漏接。

群益攜手知名財經主播葉芷娟及多位專家製作「2023 錢兔似錦新春不打烊」特別節目，從除夕至初五每天傍晚5點於群益期貨觀點Facebook粉絲專頁播出，每天針對不同市場商品，全面剖析2023投資趨勢與方向。

此外，群益期貨於新春期間，推出每日抽萬元好禮及交易滿額贈千元刮刮樂等活動，獎項總價值超過50萬元，包括超夯3C：Samsung65吋電視、iPhone14、Dyson、PS5、Switch等多項大獎，投資人一開春就有好彩頭。