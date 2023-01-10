伊朗製「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

伊朗提供俄羅斯自殺無人機攻擊烏克蘭，引發高度關注。不過，1名英國高級國防官員說，他認為德黑蘭犯了「大錯」。

據《突發防務》（Breaking Defense）網9日報導，英國國防部武裝部隊次長哈佩（James Heappey）說，伊朗提供俄羅斯自殺無人機，也給了西方大國發現其中罩門的機會。此外，他質疑，俄羅斯技術轉移伊朗，以作為交換的有效性。

哈佩日前說，俄軍廣泛使用伊朗無人機，讓烏克蘭和西方盟國得以察覺伊朗相關技術的弱點，並提供對付它們的有效對策。俄軍利用伊朗無人機，廣泛攻擊烏克蘭民間基礎設施，尤其是電網。而哈佩認為，最近烏克蘭防空系統擊落「見證者」（Shahed）-131和136自殺無人機的機率提高，就是這些無人機受威脅，並喪失優勢的證據。

近幾周來，烏克蘭國防官員宣布，自家的防空砲組成功攔截了俄軍向烏克蘭首都和其他城市發射的多數伊朗製無人機。英美官員說，俄羅斯為了交換這些無人機，將轉移各式新進軍事技術和技術支援給德黑蘭，以推升伊朗空中戰力和防空能力。

然而，由於俄軍在烏克蘭打得灰頭土臉，因此哈佩不太擔心，「烏克蘭戰爭暴露出俄羅斯技術沒太精良，在戰場上也不如預期有效，」他說，「伊朗的鄰國不該太擔心這事。」

烏克蘭巡警擊落伊朗製「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

另外也有些分析家贊同他的看法，例如，美國北約（NATO）盟軍轉型司令部（Allied Command Transformation）總部和平、安全和國防前分析師 傑里（Maurizio Geri）也說，由於俄軍在對烏戰爭中耗費掉數庫存彈藥，也沒剩太多有效的傳統技術了。

另一方面，哈佩說，由於俄製武器這次在烏克蘭戰場上慘澹的表現，許多原本向俄羅斯採購武器的國家如今都已另覓武器賣家。