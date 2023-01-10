繼歐美解封之後，亞洲國家陸續走向開放，各國都希望找回失落3年的觀光客，台灣去年10月13日邊境鬆綁後，全年國際旅客約為88萬人次，今年則以600萬人次為目標。交通部表示，觀光局目前正在研擬推動國際旅客來台的方案，針對團體、自由行，或是各國民情設計不同的優惠方案，而即將登場的台灣燈會，則希望活動期間能吸引10萬國際旅客參加。

交通部政務次長陳彥伯說，觀光局正在研擬相關方案，會盡速擬定並對外說明，初步規劃內容，例如自由行、團體客，會給予不同的方案與促銷活動，盼在疫情解封後成為首選觀光目的地國家，一起領悟台灣之美。觀光局則會依照不同目的國，由他們規劃並提出相關預算。

觀光局長張錫聰指出，國際觀光宣傳是隨時在進行的，但現在有些是航班、航線恢復沒那麼快，有些國家則是接待能量問題，有些還面臨通膨，例如日幣貶值讓日本民眾出國變得保守。

張錫聰說，針對各國民情都會評估，給予刺激加碼，希望讓原本不想來的旅客變得想來，現在各國都在搶客人，會盡速把方案擬訂，等交通部、行政院核定後就會公布。

張錫聰表示，該方案第1季就要推動了，而陸客目前還沒開放，不會投入大量資源行銷這市場，只能微溫、線上行銷宣傳，且跟大陸組團社保持聯繫，一旦開放隨時可以展開行銷。

張錫聰說，台灣燈會是今年第1波大型實體活動，外籍旅客可以來參與，已找旅行業界、觀光旅館使出全力邀請國際旅客來，這是今年很重要的起手式，打觀光是團體戰，不只觀光局要努力，還要地方政府一起參與，引進的旅客不只有看燈會，還要帶到北部景點，甚至外溢到中南部，東部、離島都可以推，希望藉由本屆燈會，吸引10萬以上的國際旅客到燈會來。