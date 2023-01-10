被害人不從便遭詐騙集團毆打凌虐。（本報資料照）

23歲葉姓女子到柬埔寨「發財」淪為共犯，反騙6名台灣年輕人「抓交替」，自己再假扮受害者回台，落地時遭警識破逮捕，高雄地檢署10日依依違反組織犯罪條例起訴葉女和詐騙集團幹部王姓男子。

高雄警方日前查出，劉姓男子男綽號「安哥」，經營全台最大人蛇組織「萬古集團」，誘騙台人到柬埔寨，透過網路，用感情交往、博奕、投資等理由誘騙歐美被害人上當匯款，成員業績不佳便會遭囚禁凌虐，有人因此淪為共犯，吸收更多台人赴柬。

警方對此執行「靖柬專案」，循線逮獲葉女、郭姓姊妹、何男、吳男等5人，刑事局也在桃園機場查獲綽號「丹哥」蔡男、王男、詹男等3人，經查也屬劉男集團成員，劉男集團11人共計8人遭逮捕，而含劉男3人還在追緝當中。

該組織每販賣一名「豬仔」，劉男會給3000美金約9萬元台幣分給在台幹部。葉女落地遭逮時還辯稱，自己在7月間遭騙至柬埔寨，隨即遭到吸收成為幹部，最後也付了約40多萬元贖金才能回台。

但檢警查出，葉女曾向王男效忠，強調「我一定要1個月（拉）5人」、「要趕快幫公司找人頭」、「想回家看看、順便帶3個人過來」、「謝謝哥給我這平台，我很珍惜」，甚至和郭姓共犯表示「他們說要給我優先升職」，明顯看出葉女並非受害人。

檢方表示，葉女誘騙6名台人赴柬工作，有2人不願配合詐騙集團，不但被體罰、毆打、電擊，還被轉賣給其他詐騙集團，直到家人付了65萬元贖金才得以脫身返台。檢方偵結後，依違反組織犯罪條例起訴葉女和王男。