香港股市在前一日創下6個月新高後拉回休息，恆生指數盤中跌0.35%，報21312.87點。國企股跌0.46%，報7252.53點。

隔夜美股主要指數漲跌互見，那斯達克指數連續第二天收高，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲0.72%，

恆生科技股指數下跌0.69%，嗶哩嗶哩跌4.82%，跌幅最大，其次為金蝶國際、萬國數據分別跌3.62%和3.5%。舜宇光學漲4.39%，蔚來漲4.38%，表現最佳。

嗶哩嗶哩擬發行ADS，籌資4.09億美元。

中國宏橋漲4.6%，受惠於隔晚LME期銅價格大漲6%。

比亞迪跌2.0%，因遭巴菲特旗下投資公司波克夏·海瑟威再度減持。

呷哺呷哺跌逾7.4%，稍早前一度跌近10%，消息指出，新加坡基金General Atlantic Singapore Fund疑似折價出清全數股份。

金沙、銀娛、永利澳門、美高梅中國、澳博、新濠等博奕股齊揚，澳門宣布，為吸引香港居民，澳門將於本周五起推出「買去程、送回程」車船票優惠。