根據調研單位CBBI（中國褐皮書國際公司）在調查4千餘家企業之後，所出具的最新經濟報告，中國大陸在經濟成長趨緩下，上季可能會通貨緊縮，即使經濟在2022年底一度反彈，也無法拉升物價。

CBBI於10日指出，中國大陸在2022年最後3個月，曾出現自2020年中以來，勞工薪資與投入生產成本雙雙下滑的局面。同時，銷售價格漲幅也是2020年底以來最低的。

CBBI認為，在售價成長腳步放慢之下，短期通貨緊縮已經到來。再加上大陸的新冠疫情尚未明顯停歇之下，在當地零售銷售本季期間，或將看到有通貨緊縮的影子。

大陸官方數據也顯示，在需求受到新冠病毒影響下，2022年11月消費者通膨數字，從2.1%下降至1.6%。彙整各方意見後彭博社也指出，就算大陸經濟成長恢復動力，整年的通膨大概僅在相對低點2.3%位置。

CBBI表示，大陸本季通膨可能有機會看升，但應該也只是曇花一現罷了。若想看到連續性且大幅度物價上漲，長期寬鬆政策自然不可或缺。不過，目前有人口方面問題要處理的中國大陸，像是教育程度、貧富不均以及社會高齡化等，都讓大陸不得不面對會有長期通縮的壓力。