74歲李炳輝今（10日）在老婆雅惠的陪同下，於中視領取中華民國關懷藝人基金會春節禮券，他每周二到每周日都會在淡水市場當街頭藝人，另外身障補助4千多元，每月收入大約1萬多元，被問到怎麼申請社會相關補助？老婆雅惠抱怨，「因為藝人的身分，很多補助都被否決，會說是藝人所以可以自力更生」。

先前中風的他被問到身體狀況，表示一切都好，但因為先前膝蓋不好，所以走路不便，本來有打算再在4月打玻尿酸，但因為太痛作罷；他的老婆雅惠近期身體不適，心臟、膝蓋、血壓都出現毛病，雅惠說：「有看醫生，膝蓋也有打玻尿酸，很痛，肉都萎縮了」，李炳輝有安慰嗎？她則笑笑表示沒有。

李炳輝說因為疫情的關係，尾牙邀約並不穩定，目前確定的尾牙是2場，「有時候有，偶爾會接一兩場，也有一些公司很照顧我們，直接找我們去表演」，他說過年沒什麼特別計畫，只要哪裡有要約唱歌，就去哪，至於新年願望，他說身體健康、家庭和樂最重要。