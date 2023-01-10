小甜甜（張可昀）近日揭露遭老公宋晉賢家暴，未料竟被白家綺及吳東諺堵在警局外阻止驗傷，甚至吐出驚人之語「妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎」，讓人對於此荒謬行徑難以置信，也讓前夫過往外遇一事再次被起底，據悉當時傷心過度的她，短短10天內就暴瘦7公斤，4年婚姻也就此畫下句點。

白家綺遭小甜甜指控要原諒家暴夫之外，更要求把這件事當做秘密藏在心裡，離譜行徑慘遭網友砲轟，甚至嘲諷她「前夫也只外遇1次，幹嘛離婚？」也讓前一段婚姻的傷心往事再次被提起，據悉，她多年前上節目透露21歲時嫁給大15歲的前夫，夫妻倆共同經營義大利餐廳，由於正好碰到金融風暴，導致生意一落千丈，收入完全負擔不起支出費用，連小孩的尿布奶粉錢都沒有著落，因此跑銀行軋票借錢，成了當時生活的日常模式。

未料就在家庭事業兩頭燒之際，前夫居然出軌自己的閨密，讓她心情大受打擊，短短10天就暴瘦7公斤，雖然發現前夫與小三應該是真心相愛，仍要求前夫做出決定「如果你真心想要回家我能接受，如果你覺得跟我結婚是錯的事情，那就請你饒了我吧」，只見她提起多年前往事，仍難過到淚崩直呼：「我這輩子是不是來還的，可能我上輩子欠了……，或做了不好的事情，所以我這輩子要還我前夫，雖然我不相信輪迴。」

日前有位自稱是白家綺國中同學的網友，在看完她先前哽咽的影片後，直接戳破她私下不為人知的一面：「這些我在國中都經歷過的手段，妳完全沒變。一心只注重自己的權力、展現精心設計的人設」，並表示未來若有機會在同學會相遇，想知道白家綺是否能理解被霸凌的感受，對於遭到此指控，鳳凰藝能總經理趙善意回應：「要有證據才能講」。