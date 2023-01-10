由於民進黨籍台北市議員王世堅引用新竹市長高虹安搞錯市府給付棒球場施工廠商款項金額的錯誤說法，怒轟前市長林智堅「草包」、「應被檢調收押」，民進黨新竹市黨部10日舉行記者會，要求黨中央開除王世堅黨籍，並呼籲即將擔任黨主席的副總統賴清德副總統，必須對王世堅、高嘉瑜等人「親痛仇快」的離譜發言表達立場。

民進黨近日不斷網內互打，新竹市黨部主委、市議員陳建名及市議員劉康彥、楊玲宜今天上午在新竹市黨部舉行記者會，指王世堅拿著高虹安的錯誤數字，攻擊自身黨內同志，褒高虹安、貶林智堅，唯有對王世堅做出黨紀處份，才是真正深刻檢討。

楊玲宜指出，王世堅宛如「民眾黨側翼」與高虹安一搭一唱，砲火始終對內，基層黨員都看不下去並且相當反彈與氣憤，她強調，林智堅為顧全大局，選擇沉默不去傷害同黨同志，卻是真心換絕情，換來敗選頭號戰犯的稱號，但其實從去年大選開始，黨內一連串的撕裂分化、網內互打，造成信賴感嚴重破裂，才是縣市長敗選及台北市立委補選敗選的最大因素。

市黨部主委、市議員陳建名則說，他曾在去年選後中央黨部舉辦的檢討會中，建議中央黨部務必嚴肅面對黨員為了蹭聲量，在臉書或媒體攻擊自家同志的荒謬行徑。

他舉王世堅為例，刻意引用高虹安的錯誤數據，在媒體上攻擊林智堅、指控前市府涉弊，卻毫無證據，甚至護航高虹安涉嫌詐領助理費案，儼然成為民眾黨側翼。

陳建名強調，許多認同新竹市過去8年建設的支持者們，對於王世堅的發言都感到相當氣憤，也對辛苦的市府同仁感到不捨。他認為，開除王世堅黨籍也不為過。

由於本周日民進黨即將改選黨主席改選，楊玲宜更向準主席賴清德喊話，面對黨內特定同志不斷扯後腿，賴清德應有明確態度與說法，才能帶領民進黨大徹大悟，找回黨員光榮感，重新贏回信賴與支持。

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