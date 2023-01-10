少子化問題嚴峻，衛福部在2021年7月1日實施擴大不孕症試管嬰兒補助方案，不孕夫妻可申請補助。但試管嬰兒等醫療工作仰賴胚胎師的專業技術，台灣大學生物科技研究所動物生殖科技實驗室攜手禾馨宜蘊胚胎實驗室，透過產學合作，首創亞洲「試管嬰兒胚胎師種子培育計畫」，並打造系統訓練試管嬰兒胚胎師養成的學程，培育新世代生殖醫學專長人才。

「試管嬰兒胚胎師種子培育計畫」於今(10)日舉行成果分享記者會，由台大生物科技研究所教授宋麗英與宜蘊生醫董事長林羣共同主持。

台大表示，「試管嬰兒胚胎師種子培育計畫」由宋麗英擔任學程主持人，禾馨宜蘊胚胎實驗室（Nuwa Lab) 技術總監暨研發長呂仲浩擔任學程召集人。

在課程安排上，透過宋麗英開設的「進階動物生物技術」及「胚胎顯微操作與應用」2門課程，再加上呂仲浩召集胚胎實驗室及生殖醫師團隊教授開辦的「Nuwa Lab 實際操作訓練」，結合禾馨宜蘊胚胎實驗室 (Nuwa Lab) 的臨床實務領域資源，成為一系統訓練試管嬰兒胚胎師養成的學程。課時為期1年，採3階段課程訓練，使理論與實務充分接軌，為學生未來就業奠定紮實基礎。

宋麗英表示，我國並無任何大專院校開設專門培育胚胎師的養成課程或學位，預計透過此產學合作，成為國內第一個系統化培育試管嬰兒胚胎師的專業教育及訓練學程，此創舉不僅將學術資源與臨床實務應用更緊密結合，也希望透過這項學程，成為亞洲培育試管嬰兒胚胎師人才的先鋒。

呂仲浩說明，修習該學程考核成績優異者，將給予：(一)試管嬰兒胚胎師種子培育計畫-學程核可證明；(二)優異獎學金；(三)優先錄取禾馨宜蘊胚胎實驗室胚胎師。

呂仲浩提到，目前已有錄取此學程的優異學生至禾馨宜蘊胚胎實驗室培訓，在台中及桃園禾馨宜蘊胚胎實驗室都各有1位試管嬰兒胚胎師種子培育計畫畢業的優異碩士生，擔任訓練胚胎師。

禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽指出，2021年7月起，政府祭出補助進行人工生殖試管嬰兒療程的優惠政策，來挽救我國人口出生率。然而人工生殖試管嬰兒治療有別於一般醫療體系，高度仰賴試管嬰兒實驗室的醫療工作，精卵受精及胚胎發育的各項重要程序皆仰賴胚胎師的操作，故胚胎師的專業技術涵養是決定懷孕成敗最重要的關鍵之一。