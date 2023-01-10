2022年10月中舉辦開工典禮的新竹首座社會住宅「中雅安居」，遭爆工程至今仍無聲無息。新竹市新科議員宋品瑩透露，了解情況後才發現實際動工時間為今年2月，怒嗆去年10月邀請當時無任何公職身分的民進黨籍新竹市長候選人沈慧虹參加典禮，根本是擺拍大會。

宋品瑩今（10）日在臉書表示，去年10月前新竹市政府大張旗鼓宣布新竹市首座社宅「中雅安居」動工，舉辦開工典禮的同時，還邀請當時已無任何公職身分沈慧虹，與時任代理市長陳章賢、中央內政部官員及綠營議員們一起合照，但3個月過去，中雅安居的工程卻毫無下文。

「中雅安居預計實際動工時間竟是112年2月，形同去年十月的動工典禮只是『擺拍大會』！」宋品瑩質疑，前市府是否為了選舉，在明知中雅安居尚未動工的情況下，刻意提前舉辦動工典禮，且若該典禮的經費來源為公帑，那前市府是否有以公帑為特定候選人造勢的嫌疑。

宋品瑩強調，她已正式行文要求都發局提供相關資料，並針對該事件進行說明，若確認有違法情事，就必須將相關人員移送懲戒，絕不能讓新竹市民的血汗錢，淪為特定候選人造勢的經費。