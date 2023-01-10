花蓮縣去年火災發生件數共456件，以建築物火災155件為最高，不僅獨立住宅件數大於商業建築與集合住宅，且起火處以廚房居首，電器因素則事發原因大宗。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣去年火災發生件數共456件，財損總計1125萬元，2人死亡、17人受傷，經消防局分析，發現火災件數以建築物火災155件為最高，不僅獨立住宅件數大於商業建築與集合住宅，且起火處以廚房居首，共有34件，電器因素則為事發原因大宗，計66件，呼籲民眾除使用火源時需謹慎注意，更應提升用電安全意識，並實際應用在生活之中。

消防局去年1月至12月統計，縣內火災件數共456件，造成民眾財產損失共約1125萬元，2人死亡、17人受傷，扣除森林田野及雜草廢棄物等鮮少造成損失案件，以建築物火災155件、佔總數34％最高，其中獨立住宅火災件數有88件，佔該類火災高達56.77％，其次為商業建築21件，集合住宅則是2件，人潮與居住密集的商業建築與集合住宅僅該類火災15％。

消防局在建築物火災項目中，依發生時段分析發現，民眾活動最頻繁的時段中午12至傍晚6時發生頻率最高，起火原因以電氣因素66件位居第一，依起火處所統計，則以廚房共34件居首。

消防局表示，廚房雖為建築物內起火次數最多的處所，但工寮、客廳、臥室及倉庫也不在少數，且經分析發現上述場所起火燃燒多為電氣因素造成，因此民眾除在使用火源時需謹慎注意，亦應提升用電安全意識。

消防局另也發現，公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，商業建築與集合住宅依法令規定須裝設火災警報器，經消防人員長年積極查核與要求，相關場所消防安全機制幾乎設置完成。由於獨立住宅則未強制規定裝設火災警報器，消防局為使縣內防火逃生弱勢族群得到安全保障，陸續協助低收入戶、獨居老人及身心障礙者安裝住警器，迄今已補助7萬191戶裝設。

消防局局長林文瑞表示，去年度發生火災且有安裝住宅用火災警報器及發報成功戶數有20戶，進一步分析發現，因住宅用火災警報器發報動作，及時提醒住戶初期滅火與避難逃生，避免災難發生，可見住警器在預防建築物火災具一定成效，消防局為保障住宅場所消防安全，已將推動安裝住警器為今年度的首要重點工作，弱勢族群可向轄內消防分隊申請，符合資格者，消防局會派員免費協助裝設。

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