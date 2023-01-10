苗栗縣政府10日舉行縣務會議，除首次邀請18鄉鎮市長列席，苗栗縣長鍾東錦也宣布縣府新聞發言人，將由被譽為「最美鎮代」的前竹南鎮代表、苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺出任。

陳怡樺曾任竹南鎮民代表、苗栗縣農會理事長，九合一選戰期間，陳也擔任鍾東錦的競選總部發言人，選戰結束後，陳怡樺卸下縣農會理事長職位，轉任苗縣工策會總幹事，如今再接下苗縣府新聞發言人。

另外，針對縣府小內閣部分，鍾東錦強調以安定為原則，且約3個月後人事異動一次到位，不過今天在縣務會中，鍾東錦提及「有人故意來挑釁」，他指出，因為有些人在外放話以及表現不理想，因此他可能會有些動作，預告人事異動的可能性濃厚。

鍾東錦說，他初衷是希望給各局處單位表現，他在綜合評估，但有人刻意挑釁放話，他當然會有所動作，不過他不會記仇，並希望大家可以盡好自己的本分跟工作，一起為苗栗縣政打拚。