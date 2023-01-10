一名機車騎士把車鑰匙插在車上離去，回來時發現鑰匙不見，車上貼著紙條寫「好心的我幫你放車廂裡，不用謝我」，讓騎士傻眼；照片曝光網友紛紛留言笑說「其實車廂並沒鎖上，但看這張紙條時，已經坐在坐墊上」、「花錢打開後發現裡面有一張紙，寫着：怕你浪費錢或破壞坐墊，鑰匙交給旁邊警察局」。

臉書「MotoCity重車論壇」日前分享一張照片，一輛機車的儀表板上貼著一張紙條，上頭寫著「你的Key沒拔走，好心的我幫你放車廂裡，不用謝我，不用謝我」，疑似是該名車主忘記拔鑰匙，一名好心人竟是把鑰匙幫忙放進車廂內，但車廂需要鑰匙才能開，如此一來的結果是「越幫越忙」。

照片曝光吸引近4萬人按讚，上千條留言湧入，有網友笑說「其實車廂並沒鎖上，但看這張紙條時，已經坐在坐墊上」、「上次有個好心人幫我放安全帽裡面，

安全帽拿起來鑰匙直接掉到水溝裡」、「把車前面板拆掉，有一條線，拉了車廂就開了」、「花錢請人打開後裡面又發現一張紙，上面寫着：怕你浪費錢或破壞坐墊，所以鑰匙交給旁邊警察局」。

也有網友留言「在真心和好心之中，選擇了漫不經心」、「這不是也告訴小偷鑰匙在哪裡」、「可以把後車廂炸開，有機會找到鑰匙，但沒機會發動機車」、「車主：聽我說謝謝你，因為有你 ，我錢包縮水」、「感謝好心人，繼續找開鎖的」。