日本原裝進口NISSAN X-TRAIL e-POWER以「毋需充電，探索無限」的設計理念，引領顧客迎向嶄新的移動生活，憑藉日產三大黑科技e-POWER、e-4ORCE與ProPILOT優質產品力加持，深受NISSAN e-POWER鑑賞家會員青睞，於北中南區為期3個周末的封館預賞會期間，鑑賞家會員熱絡使用優先下訂特權，預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄，面臨熱銷車輛供不應求，裕日車(2227)已緊急向日產爭取追加供應量，以回饋鑑賞家會員的支持與肯定。

甫於第43屆JCOTY日本年度風雲車大賞榮獲「年度最佳科技獎」的X-TRAIL e-POWER，以「毋需充電，探索無限」的設計理念，引領顧客迎向嶄新的移動生活，憑藉日產三大黑科技，包含電力自造的「e-POWER 動力系統」、登月車航太技術下放的「e-4ORCE電子四輪穩定系統」與具備Level 2輔助駕駛功能的「ProPILOT智行安全系統」等優質產品力加持，深受NISSAN e-POWER鑑賞家會員青睞，於北中南區為期3個周末的封館預賞會期間，鑑賞家會員熱絡使用優先下訂特權，預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄，面臨熱銷車輛供不應求，裕日車已緊急向日產爭取追加供應量，以回饋鑑賞家會員的支持與肯定。

黑科技一為e-POWER動力系統，NISSAN先進動力第二代e-POWER系統，100%純電驅動，擁有如電動車般的駕馭感受，但無須擔心電動車的里程焦慮，為最佳移動方案之一，e-POWER動力系統使用WardsAuto 2022全球十大最佳的1.5T VC-TURBO引擎作為發電機，創造極佳的能源效率，運用智能發電系統，盡情釋放每一度電，永不在充電樁前止步。

黑科技二為e-4ORCE電子四驅穩定系統，該系統是登月車航太技術，以最高每秒1萬次動態調整馬達驅動力，且即時控制四輪出力，過彎與煞車皆能更加平穩舒適，剎車時藉由電動馬達電能回收控制，達成平穩駕駛及乘坐感受，減少乘客晃動；過彎時，憑藉先進馬達控制技術，精準控制四輪動力，創造極佳抓地力與循跡性的自信操控，讓車輛面對崎嶇路況也能獲得極佳車輛動態。

黑科技三為ProPILOT智行安全系統，該系統時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，達成Level 2等級的主動安全輔助系統，除此之外，更配備NISSAN獨有的PFCW超視距車輛追撞警示系統，掌握先機避免危機，及AI智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置，讓ProPILOT智行安全系統創造安心舒適旅程。

裕日車表示，北中南區為期3個周末的封館預賞會期間，鑑賞家會員預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄。