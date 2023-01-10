一名男網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」指控，2021年10月10日行經烏日交流道附近加油站時，看到一輛白色BMW停在路邊「當眾逼女人在大馬路下跪求饒，還拿棍子追打旁人！」，烏日分局調查後澄清，兩人只是因為看車子故障狀況，純屬烏龍爆料。但未料女方提告後案情出現大逆轉，法院認定BMW男逼女友跪馬路，甚至恐嚇恫稱下次再傷害他就要斷一隻手，法院依強制罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

根據網友爆料，他看到這一幕就停下來觀看，當時車主疑似不滿被拍照，就激動地拿起地上棍子追過來，女方則是一直蹲在車旁，看似被欺負在下跪。

這名男網友當天把這段影片PO上網，在臉書引發激烈討論，網友看後全力撻伐BMW車主，烏日分局獲報後表示，經調查，當天這輛BMW故障停在旁邊檢查，女友當時是蹲在車旁查看，不是下跪，原PO騎士騎車路過，停下來靠近拍攝，車主覺得被騷擾，才會拿棍棒追上去，但雙方並沒有發生衝突或鬥毆，也沒有逼下跪，此案是次烏龍爆料，原PO知道真相後還刪文道歉。

事後女方提告男子強制罪，並指控陳男事後還要她發誓，並恐嚇「如果你下次再傷害我，就要斷一隻手」。

陳男偵查時堅持否認犯行，還反駁真的是在檢查輪胎，事後在法院審理時才坦承犯行。事後女方表示不願追究及並同意予以緩刑，法官因此宣告緩刑2年。